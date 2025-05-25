Россия вошла в топ-3 экономик мира по доходам от торговли

Россия поднялась на третье место в мире по доходам от торговли. Самым крупным ее партнером остается Китай, свидетельствует анализ данных национальных статслужб, проведенный РИА Новости.
Анализ включает показатели торговли 91 крупнейшей страны мира за прошлый год. Самым удачливым в этой сфере стал Китай — его торговый профицит составил 991 миллиард долларов. Второе место заняла Германия — 258 миллиардов долларов.
«Тройку лидеров замыкает Россия. Ее торговый профицит составил 151 миллиард долларов», — сообщает РИА Новости. РФ поднялась в рейтинге сразу на четыре позиции.
Кроме этих трех страны, в десятку попали также Ирландия (98 миллиардов долларов), Нидерланды (89 миллиардов долларов), Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов). Самый большой торговый дефицит в прошлом году наблюдался у США — 1,3 триллиона долларов.
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