ВС РФ ударили по предприятиям, производящим оружие для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, связанным с производством вооружения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале российского военного ведомства. Поражение целей велось высокоточными средствами поражения различных типов базирования, а также БПЛА
Целями ВС РФ стали объекты, специализирующиеся на производстве компонентов ракетного вооружения, радиоэлектронных устройств, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ. Кроме того, атакам подверглись центры радиоэлектронной разведки и спутниковой связи.
Ранее стало известно, что российские военные продвинулись в ДНР. Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Романовка, передает RT.
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