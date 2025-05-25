ВС РФ ударили по предприятиям, производящим оружие для ВСУ

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ВС РФ ударили по ВПК Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия
ВС РФ ударили по ВПК Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, связанным с производством вооружения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале российского военного ведомства. Поражение целей велось высокоточными средствами поражения различных типов базирования, а также БПЛА

Целями ВС РФ стали объекты, специализирующиеся на производстве компонентов ракетного вооружения, радиоэлектронных устройств, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ. Кроме того, атакам подверглись центры радиоэлектронной разведки и спутниковой связи.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись в ДНР. Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Романовка, передает RT.

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Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, связанным с производством вооружения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале российского военного ведомства. Поражение целей велось высокоточными средствами поражения различных типов базирования, а также БПЛА Целями ВС РФ стали объекты, специализирующиеся на производстве компонентов ракетного вооружения, радиоэлектронных устройств, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ. Кроме того, атакам подверглись центры радиоэлектронной разведки и спутниковой связи. Ранее стало известно, что российские военные продвинулись в ДНР. Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Романовка, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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