Главный тюменский спасатель раскрыл, что остановило лесные пожары

Глава регионального управления МЧС по Тюменской области назвал дождь лучшим другом пожарных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Обильные дожди, которые прошли в Тюменской области в начале июня, помогли избежать повторения прошлогодней критической ситуации, связанной с распространением лесных и ландшафтных пожаров на территории региона. Об этом журналистам URA.RU рассказал глава регионального управления МЧС Артур Хачатрян. Однако он отметил, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

«Дождь — это лучший друг пожарных. В прошлом году у наз дождь выпал в первый раз 26 июня. Три месяца мы жили при температуре 30 градусов. Сейчас нам повезло с погодой. Конечно, нам помогли и ограничительные меры, связанные с запретом на посещение лесов. Они тоже принесли пользу. У нас порядка тысячи патрульных групп всевозможных. Совместные с МЧС, УМВД, Росгвардией. При этом, 96% пожаров происходят по вине человека. Сколько ходили, патрулировали, штрафовали: а люди все равно не понимают», — отметил Хачатрян, отвечая на вопрос журналистов URA.RU.

Он добавил, что основная функция системы МЧС России — это защита от огня населенных пунктов. Тушением лесных и ландшафтных пожаров занимаются другие ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что летом 2021 года в Тюменской области из-за распространения лесных и ландшафтных пожаров был объявлен режим ЧС. Для борьбы с огнем тогда привлекались тысячи жителей соседних регионов.