18 июня 2022
17 июня 2022

Курганские власти рассказали о ситуации с кадрами в медицине

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая помощь, врач, доктор
В Курганской области сообщили об изменении в вопросе медицинских кадров Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в сфере региональной медицины начинается улучшение кадрового вопроса. Об этом он заявил, поздравляя курганских медработников с профессиональным праздником.

«Начинает сдвигаться с мертвой точки и проблема с кадрами — в сфере появляются новые молодые лица. <…>. Новое оборудование в обновленных стенах оживить и направить на пользу людям могут только профессиональные руки», — сообщил губернатор на сайте правительства области. Курганская медицина сможет измениться, по мнению главы, благодаря именно сотрудникам.

Также Шумков рассказал о том, как решаются «застарелые» проблемы в сфере здравоохранения области. В частности, идет строительство трех новых медучреждений. Кроме этого, власти закупают «большое количество медицинской техники и оборудования, приобретаются автомобили скорой помощи и неотложки».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют провести реформу медучреждений. Также в курганской больнице сменится главный врач. Им станет специалист из соседнего региона.

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в сфере региональной медицины начинается улучшение кадрового вопроса. Об этом он заявил, поздравляя курганских медработников с профессиональным праздником. «Начинает сдвигаться с мертвой точки и проблема с кадрами — в сфере появляются новые молодые лица. <…>. Новое оборудование в обновленных стенах оживить и направить на пользу людям могут только профессиональные руки», — сообщил губернатор на сайте правительства области. Курганская медицина сможет измениться, по мнению главы, благодаря именно сотрудникам. Также Шумков рассказал о том, как решаются «застарелые» проблемы в сфере здравоохранения области. В частности, идет строительство трех новых медучреждений. Кроме этого, власти закупают «большое количество медицинской техники и оборудования, приобретаются автомобили скорой помощи и неотложки». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют провести реформу медучреждений. Также в курганской больнице сменится главный врач. Им станет специалист из соседнего региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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