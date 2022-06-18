Курганские власти рассказали о ситуации с кадрами в медицине

В Курганской области сообщили об изменении в вопросе медицинских кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в сфере региональной медицины начинается улучшение кадрового вопроса. Об этом он заявил, поздравляя курганских медработников с профессиональным праздником.

«Начинает сдвигаться с мертвой точки и проблема с кадрами — в сфере появляются новые молодые лица. <…>. Новое оборудование в обновленных стенах оживить и направить на пользу людям могут только профессиональные руки», — сообщил губернатор на сайте правительства области. Курганская медицина сможет измениться, по мнению главы, благодаря именно сотрудникам.

Также Шумков рассказал о том, как решаются «застарелые» проблемы в сфере здравоохранения области. В частности, идет строительство трех новых медучреждений. Кроме этого, власти закупают «большое количество медицинской техники и оборудования, приобретаются автомобили скорой помощи и неотложки».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют провести реформу медучреждений. Также в курганской больнице сменится главный врач. Им станет специалист из соседнего региона.