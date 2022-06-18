18 июня 2022
17 июня 2022

Курганский губернатор начал писать посты на «олбанском» языке. Скриншот

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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Губернатор Курганской области употребил жаргонное слово в своем канале Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков процитировал мысль бразильского писателя Пауло Коэльо, которую сопроводил фразой на так называемом «олбанском» языке. Пост появился в официальном telegram-канале курганского губернатора.

«Комментаторам всех пабликов и пабликам всех комментаторов посвящаеццо», — содержит информацию пост Шумкова. Последнее слово употреблено в стилистике «олбанского языка» или «жаргона падонков», появившемся в Рунете в начале 2000-х годов. Его особенностью было намеренное нарушение норм орфографии русского языка при сохранении принципов чтения.

Цитата из известного произведения «Алхимик» Коэльо, которую разместил Шумков, касалась тех, кто «совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может». Вероятно, «подколоть» критиков в интернете пиарщики губернатора решили при помощи рунет-жаргона.

Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Шумков в своем telegram-канале вспомнил о плановой экономике. Он предложил при этом выдавать кредиты под 3% на открытие производств.

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Глава Курганской области Вадим Шумков процитировал мысль бразильского писателя Пауло Коэльо, которую сопроводил фразой на так называемом «олбанском» языке. Пост появился в официальном telegram-канале курганского губернатора. «Комментаторам всех пабликов и пабликам всех комментаторов посвящаеццо», — содержит информацию пост Шумкова. Последнее слово употреблено в стилистике «олбанского языка» или «жаргона падонков», появившемся в Рунете в начале 2000-х годов. Его особенностью было намеренное нарушение норм орфографии русского языка при сохранении принципов чтения. Цитата из известного произведения «Алхимик» Коэльо, которую разместил Шумков, касалась тех, кто «совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может». Вероятно, «подколоть» критиков в интернете пиарщики губернатора решили при помощи рунет-жаргона. Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Шумков в своем telegram-канале вспомнил о плановой экономике. Он предложил при этом выдавать кредиты под 3% на открытие производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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