20 июня 2022

Для тюменцев устроят праздник к экстрима

© Служба новостей «URA.RU»
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Скейтбординг. Тюмень, экстрим, скейтборд, скейтбордист, скейт, скейтбординг
Фестиваль пройдет 30 июля Фото:

В Тюмени в честь празднования 436-й годовщины со дня основания города пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Уличная Классика». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта „Уличная Классика“ пройдет в Тюмени 30 июля. В него будут входить соревнования и мастер-классы по направлениям — скейтборд, баскетбол 3×3, паркур, граффити, хип-хоп, BMX, футбольный фристайл», — передает пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города Тюмени может выступить Вячеслав Бутусов, бывший солист группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщили в городской администрации.

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В Тюмени в честь празднования 436-й годовщины со дня основания города пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Уличная Классика». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта „Уличная Классика“ пройдет в Тюмени 30 июля. В него будут входить соревнования и мастер-классы по направлениям — скейтборд, баскетбол 3×3, паркур, граффити, хип-хоп, BMX, футбольный фристайл», — передает пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города Тюмени может выступить Вячеслав Бутусов, бывший солист группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщили в городской администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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