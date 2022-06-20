Для тюменцев устроят праздник к экстрима

21 июня 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет 30 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в честь празднования 436-й годовщины со дня основания города пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Уличная Классика». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта „Уличная Классика“ пройдет в Тюмени 30 июля. В него будут входить соревнования и мастер-классы по направлениям — скейтборд, баскетбол 3×3, паркур, граффити, хип-хоп, BMX, футбольный фристайл», — передает пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города Тюмени может выступить Вячеслав Бутусов, бывший солист группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщили в городской администрации. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени в честь празднования 436-й годовщины со дня основания города пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Уличная Классика». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта „Уличная Классика“ пройдет в Тюмени 30 июля. В него будут входить соревнования и мастер-классы по направлениям — скейтборд, баскетбол 3×3, паркур, граффити, хип-хоп, BMX, футбольный фристайл», — передает пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города Тюмени может выступить Вячеслав Бутусов, бывший солист группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщили в городской администрации.