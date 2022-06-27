В курганском районе признались, почему не чинят разбитые дороги

О проблемах с дорогами рассказали в администрации Мокроусовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мокроусовском районе Курганской области не могут быстро отремонтировать дороги из-за нехватки денег в местном бюджете и сложного процесса включения участков в план ремонта. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Конечно, проблем с дорогами в районе еще немало. <…> Но ремонт дорог — это дело, требующее огромных финансовых затрат. Одному муниципальному бюджету это не под силу, поэтому необходимо областное финансирование. Кроме этого, нужно пройти все бюрократические процедуры», — указано в посте, размещенном в группе администрации Мокроусовского района в соцсети «ВКонтакте».

Под бюрократическими процедурами местные власти понимают, в том числе, процессы от включения объекта дорожного строительства в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» до подготовки проектно-сметной документации. Сотрудники администрации пообещали местным жителям учесть их пожелания во время составления плана дорожных работ на ближайшие годы.

Ранее жители 16-го микрорайона Кургана сообщали, что самостоятельно отсыпают дорогу от улицы Елисеева к своим домам и не ждут ни от кого помощи. В этом микрорайоне жители четырехэтажных домов сами выровняли себе дорогу привезенным срезом асфальта, а соседи, вдохновившись их примером, начали сбор средств на отсыпку.