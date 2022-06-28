В Тюмень из Китая завезли опасных вредителей

Завезенный жук опасен для зерновых культур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмень из Китая вместе с семенами подсолнечника завезли опасного вредителя, угрожающего зерновым культура — трогодерму изменчивую. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На исследование в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию поступили образцы от партии семян подсолнечника, поступившей из Китая. Общая масса партии — 92 тонны. В результате испытаний карантинных объектов в подсолнечнике не обнаружено, однако установлено наличие трогодермы изменчивой (Trogoderma) — жука, который наносит вред зерновым культурам при хранении», — рассказали в ведомстве.

Жук также опасен для энтомологических коллекций. Для его уничтожения сотрудники лаборатории проведут фумигацию — отравят вредителя газом или ядовитыми парами.

Ранее тюменский Россельхознадзор обнаружил вирус африканской чумы свиней в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Зараженную продукцию привезли их Псковской и Ленинградской областей.