28 июня 2022

В Тюмень из Китая завезли опасных вредителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Завезенный жук опасен для зерновых культур Фото:

В Тюмень из Китая вместе с семенами подсолнечника завезли опасного вредителя, угрожающего зерновым культура — трогодерму изменчивую. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На исследование в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию поступили образцы от партии семян подсолнечника, поступившей из Китая. Общая масса партии — 92 тонны. В результате испытаний карантинных объектов в подсолнечнике не обнаружено, однако установлено наличие трогодермы изменчивой (Trogoderma) — жука, который наносит вред зерновым культурам при хранении», — рассказали в ведомстве.

Жук также опасен для энтомологических коллекций. Для его уничтожения сотрудники лаборатории проведут фумигацию — отравят вредителя газом или ядовитыми парами.

Ранее тюменский Россельхознадзор обнаружил вирус африканской чумы свиней в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Зараженную продукцию привезли их Псковской и Ленинградской областей.

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В Тюмень из Китая вместе с семенами подсолнечника завезли опасного вредителя, угрожающего зерновым культура — трогодерму изменчивую. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «На исследование в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию поступили образцы от партии семян подсолнечника, поступившей из Китая. Общая масса партии — 92 тонны. В результате испытаний карантинных объектов в подсолнечнике не обнаружено, однако установлено наличие трогодермы изменчивой (Trogoderma) — жука, который наносит вред зерновым культурам при хранении», — рассказали в ведомстве. Жук также опасен для энтомологических коллекций. Для его уничтожения сотрудники лаборатории проведут фумигацию — отравят вредителя газом или ядовитыми парами. Ранее тюменский Россельхознадзор обнаружил вирус африканской чумы свиней в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Зараженную продукцию привезли их Псковской и Ленинградской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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