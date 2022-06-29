Согласно имеющейся информации, советская игрушка, выставленная на продажу, была произведена 53 года назад (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На сайте Avito продавец из Кургана выложил фотографии игрушечной железной дороги, изготовленной в середине прошлого столетия. Объявление было опубликовано вечером 29 июня.

«Настоящая железная дорога, СССР, 1969 год. Все в хорошем состоянии. Полный комплект. Курганская область, Курган, ул. Криволапова, р-н Центральный», — написано на сайте.

Продавец предупреждает, что требуется чистка контактов. Указанная цена — 70 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный товар «в идеальном состоянии», выставленный на интернет-аукционе «Мешок», стоит 2,7 тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет, приблизительно, 143 тысячи рублей (данные ЦБ РФ на 29.06.2022).

Более раннюю модель этой игрушки истинным коллекционерам отдадут за 500 тысяч рублей. Пионерская железная дорога 1951 года выпуска примечательна тем, что в таком варианте эта дорога выпускалась всего 3 года — с 1951 по 1953-ий.

Игрушечная железная дорога «Пионерская» выпускалась московским заводом «Прожектор» и долгое время считалась одной из самых сложных и дорогих электромеханических игрушек 50-х годов. Игрушка продержалась в продаже около 15 лет.

Игрушечная железная дорога «Пионерская» долгое время была мечтой многих мальчишек Скриншот: Avito

В комплект входит: электровоз синего или зеленого цвета, два пассажирских вагона, одна крытая вагонетка, одна открытая платформа, станция и многое другое Скриншот: Avito

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