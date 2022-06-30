Командир ВСУ осудил издевательства боевиков Украины над пленными

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Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, боец, боевики, армия, ополчение, оружие, автоматчики, луганск, захват мвд
Командир ВСУ говорит, что противника надо уважать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. По его словам — это военное преступление.

«Противника нужно уважать. Поле боя это одно, а издеваться над безоружным человеком — это подло, это военное преступление», — заявил он корреспонденту «Известий».

Ранее URA.RU писало о странных военных приветствиях боевиков «Азова»*. Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали», общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке Волына.

* «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

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Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. По его словам — это военное преступление. «Противника нужно уважать. Поле боя это одно, а издеваться над безоружным человеком — это подло, это военное преступление», — заявил он корреспонденту «Известий». Ранее URA.RU писало о странных военных приветствиях боевиков «Азова»*. Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали», общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке Волына. * «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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