Командир ВСУ осудил издевательства боевиков Украины над пленными

30 июня 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Командир ВСУ говорит, что противника надо уважать Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. По его словам — это военное преступление. «Противника нужно уважать. Поле боя это одно, а издеваться над безоружным человеком — это подло, это военное преступление», — заявил он корреспонденту «Известий». Ранее URA.RU писало о странных военных приветствиях боевиков «Азова»*. Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали», общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке Волына. * «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. По его словам — это военное преступление. «Противника нужно уважать. Поле боя это одно, а издеваться над безоружным человеком — это подло, это военное преступление», — заявил он корреспонденту «Известий». Ранее URA.RU писало о странных военных приветствиях боевиков «Азова»*. Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали», общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке Волына. * «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России