Волына доложил о странных военных приветствиях боевиков «Азова»*. «Правой рукой от груди вверх»

30 июня 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Волынский рассказал об отношениях боевиков «Азова»* на Азовстали Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали» общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына». «Они обращались к друг другу „друже“, „брате“, „командир“ — такой вот неклассический подход для меня был дивным, я раньше не встречал таких обращений, отношений. У них [также] есть неклассические жесты, приемы, которые они используют при встрече друг друга, например, правой рукой от левой груди вверх поднимают руку», доложил « Известиям » Сергей Волынский. Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин рассказал, что главари «Азова» ели красную икру, пока укрывались на металлургическим комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских националистов. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, планировали штурмовать предприятие, однако президент России Владимир Путин приказал просто заблокировать его. Командиры «Азова» и ВСУ сложили оружие 20 мая. * «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), находившихся в «Азовстали» общались друг с другом не иначе как «друже», «брате». Об этом рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по кличке «Волына». «Они обращались к друг другу „друже“, „брате“, „командир“ — такой вот неклассический подход для меня был дивным, я раньше не встречал таких обращений, отношений. У них [также] есть неклассические жесты, приемы, которые они используют при встрече друг друга, например, правой рукой от левой груди вверх поднимают руку», доложил «Известиям» Сергей Волынский. Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин рассказал, что главари «Азова» ели красную икру, пока укрывались на металлургическим комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских националистов. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, планировали штурмовать предприятие, однако президент России Владимир Путин приказал просто заблокировать его. Командиры «Азова» и ВСУ сложили оружие 20 мая. * «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России