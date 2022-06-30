30 июня 2022

Разгромивший маршрутку тюменец избил водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, разбитое стекло, трещина в стекле
Перед тем, как разбить стекла в автомобиле, тюменец избил водителя Фото:

Тюменец подрался с водителем маршрутки, а затем разбил все окна в автомобиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видео нападения на транспорт ранее появилось в социальных сетях.

«Установлены участники конфликта, в результате которого в Тюмени были разбиты стекла в одной из маршруток. На парковке произошла драка между двумя водителями. Один из участников инцидента причинил другому телесные повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

После драки один из ее участников не остановился: он также разбил окна в маршрутке, водителем которой был пострадавший. Сейчас правоохранители устанавливают все детали, после чего происшествию будет дана правовая оценка.

Как ранее писало URA.RU, момент нападения мужчины на маршрутку был заснят очевидцами. Видео разместили в социальных сетях. ЧП произошло у гипермаркета «Лента».

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Тюменец подрался с водителем маршрутки, а затем разбил все окна в автомобиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видео нападения на транспорт ранее появилось в социальных сетях. «Установлены участники конфликта, в результате которого в Тюмени были разбиты стекла в одной из маршруток. На парковке произошла драка между двумя водителями. Один из участников инцидента причинил другому телесные повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. После драки один из ее участников не остановился: он также разбил окна в маршрутке, водителем которой был пострадавший. Сейчас правоохранители устанавливают все детали, после чего происшествию будет дана правовая оценка. Как ранее писало URA.RU, момент нападения мужчины на маршрутку был заснят очевидцами. Видео разместили в социальных сетях. ЧП произошло у гипермаркета «Лента».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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