Разгромивший маршрутку тюменец избил водителя

Перед тем, как разбить стекла в автомобиле, тюменец избил водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец подрался с водителем маршрутки, а затем разбил все окна в автомобиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видео нападения на транспорт ранее появилось в социальных сетях.

«Установлены участники конфликта, в результате которого в Тюмени были разбиты стекла в одной из маршруток. На парковке произошла драка между двумя водителями. Один из участников инцидента причинил другому телесные повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

После драки один из ее участников не остановился: он также разбил окна в маршрутке, водителем которой был пострадавший. Сейчас правоохранители устанавливают все детали, после чего происшествию будет дана правовая оценка.

Как ранее писало URA.RU, момент нападения мужчины на маршрутку был заснят очевидцами. Видео разместили в социальных сетях. ЧП произошло у гипермаркета «Лента».