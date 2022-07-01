Власти ЯНАО займутся содержанием жилья через посредника

Правительство Ямала предоставит субсидию на развитие нового НКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало постановление о создании автономной некоммерческой организации «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов». НКО займется содержанием жилья, сообщается на сайте властей ЯНАО.

«Создать НКО «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов в целях предоставления услуг, направленных на обеспечение содержания, эксплуатации и техническое обслуживание зданий и сооружений, оборудования и территорий, которыми владеет округ. Предоставить субсидию 11,6 млн рублей», — уточняется в документах правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО строят многоквартирники в отдаленных поселениях. Речь идет о селе Антипаюте в Тазовском районе.