01 июля 2022
30 июня 2022

Власти ЯНАО займутся содержанием жилья через посредника

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка
Правительство Ямала предоставит субсидию на развитие нового НКО Фото:

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало постановление о создании автономной некоммерческой организации «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов». НКО займется содержанием жилья, сообщается на сайте властей ЯНАО.

«Создать НКО «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов в целях предоставления услуг, направленных на обеспечение содержания, эксплуатации и техническое обслуживание зданий и сооружений, оборудования и территорий, которыми владеет округ. Предоставить субсидию 11,6 млн рублей», — уточняется в документах правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО строят многоквартирники в отдаленных поселениях. Речь идет о селе Антипаюте в Тазовском районе.

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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало постановление о создании автономной некоммерческой организации «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов». НКО займется содержанием жилья, сообщается на сайте властей ЯНАО. «Создать НКО «Дирекция по обеспечению деятельности имущественных комплексов в целях предоставления услуг, направленных на обеспечение содержания, эксплуатации и техническое обслуживание зданий и сооружений, оборудования и территорий, которыми владеет округ. Предоставить субсидию 11,6 млн рублей», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО строят многоквартирники в отдаленных поселениях. Речь идет о селе Антипаюте в Тазовском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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