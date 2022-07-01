Тюменская область оказалась в лидерах среди помогающих Донбассу

Тюменская область стала одним из лидеров федеральной акции «Книги — Донбассу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Тюменской области в Донбасс отправили более 10 тысяч книг. Благодаря этому регион оказался одним из лидеров федеральной акции «Книги — Донбассу», которую проводит партия «Единая Россия». Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова на совещании ЕР.

«Мне хочется поблагодарить регионы-лидеры <…> Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области», — сообщила Кузнецова на совещании по партийной акции. В пресс-службе «Единой России» уточнили, что регионом собрано более 10 тысяч книг. Из них 2585 передали в школы и библиотеки Краснодона и Краснодонского района ЛНР, над которой Тюменская область взяла шефство. Также региональное отделение ЕР отправило в Донбасс около восьми тысяч книг в составе гуманитарной помощи.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом и теперь оказывает им гуманитарную помощь. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР, где передал русские книги и учебники.