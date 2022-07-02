Три батальона ВСУ под Лисичанском потеряли более половины солдат

ВСУ несут большие потери, сообщили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Три батальона Вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Точное число потерь не называется.

Кроме того, Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. По его словам, уничтожено около 120 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Также российская авиация поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, расположенной в Харькове. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники, отметил представитель Минобороны РФ.

Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы РФ призваны защитить мирных жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских националистов в течение восьми лет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ несут больше потери в боях за Лисичанск, пишет RT. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что треть украинских военных под Лисичанском сдалась в плен, пишет «Национальная служба новостей». В Народной милиции сообщили, что подразделениям ВСУ приказали покинуть свои позиции в городе, сообщает телеканал 360.

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