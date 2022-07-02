02 июля 2022
01 июля 2022
30 июня 2022

Власти Ямальского района (ЯНАО) окажут помощь погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, рубль, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, зп
Пострадавшим от пожара предоставят временное жилье и матпомощь Фото:

Пострадавшим от пожара в Яр-Сале будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщает официальная группа администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

«Семьям, пострадавшим от пожара, будет оказана вся необходимая помощь. Администрацией определен маневренный жилой фонд (жилье, используемое для временного размещения — прим. URA.RU), который будет предоставлен жителям по необходимости», — сообщается в соцсети.

Также власти района окажут пострадавшим от пожара жителям материальную помощь. Для этого пострадавшим нужно обратиться в МФЦ или в департамент социальной защиты.

Ранее URA.RU рассказало, что в Яр-Сале горел жилой дом. При ликвидации последствий пожара обнаружен труп мужчины.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Пострадавшим от пожара в Яр-Сале будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщает официальная группа администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте». «Семьям, пострадавшим от пожара, будет оказана вся необходимая помощь. Администрацией определен маневренный жилой фонд (жилье, используемое для временного размещения — прим. URA.RU), который будет предоставлен жителям по необходимости», — сообщается в соцсети. Также власти района окажут пострадавшим от пожара жителям материальную помощь. Для этого пострадавшим нужно обратиться в МФЦ или в департамент социальной защиты. Ранее URA.RU рассказало, что в Яр-Сале горел жилой дом. При ликвидации последствий пожара обнаружен труп мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...