Власти Ямальского района (ЯНАО) окажут помощь погорельцам

Пострадавшим от пожара предоставят временное жилье и матпомощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пострадавшим от пожара в Яр-Сале будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщает официальная группа администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

«Семьям, пострадавшим от пожара, будет оказана вся необходимая помощь. Администрацией определен маневренный жилой фонд (жилье, используемое для временного размещения — прим. URA.RU), который будет предоставлен жителям по необходимости», — сообщается в соцсети.

Также власти района окажут пострадавшим от пожара жителям материальную помощь. Для этого пострадавшим нужно обратиться в МФЦ или в департамент социальной защиты.

Ранее URA.RU рассказало, что в Яр-Сале горел жилой дом. При ликвидации последствий пожара обнаружен труп мужчины.