Победителям конкурса не отдают обещанные призыФото: Pixabay
Кафе международной корейской франшизы «Kannam Chicken» в Новом Уренгое проводит онлайн розыгрыши на своей странице во «ВКонтакте», после которых игнорирует победителей и не отдает обещанные призы. Как рассказала URA.RU победительница конкурса Калерия Гуштюк, представители заведения таким образом обманывают своих клиентов.
«У „Kannam Chicken“ в группе был розыгрыш сета на двоих. Нужно было поставить лайк и подписаться на рассылку. Я выполнила все условия и выиграла. Под постом с итогами конкурса они попросили победителя оставить номер телефона для связи. Прошло уже 5 дней, мне никто не позвонил, хотя я сама пыталась с ними связаться через соцсети. Это обман заведения, никто ничего не дарит», — делится она.
Исходя из комментариев, которые горожане оставляют под публикациями в официальной группе — это не единичный случай. Кафе еженедельно проводит розыгрыши, но призы до своих победителей не доходят. «Это развод чистой воды. Я тоже выиграла, но так никто со мной и не связался», — добавила Алена Степановна. «Это обман», — подтвердила Александра Токарева.
Оператор корейской сети кафе «Kannam Chicken» пообещал передать запрос корреспондента официальным представителям. «К сожалению, на вопрос по поводу обмана клиентов в социальных сетях — вам пока ответить никто не может. Мы передадим информацию и с вами свяжутся, чтобы разъяснить ситуацию», — пообещали там.
Скриншот выигрыша
Алена Степановна
Скриншот выигрыша
Калерия Гуштюк
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Кафе международной корейской франшизы «Kannam Chicken» в Новом Уренгое проводит онлайн розыгрыши на своей странице во «ВКонтакте», после которых игнорирует победителей и не отдает обещанные призы. Как рассказала URA.RU победительница конкурса Калерия Гуштюк, представители заведения таким образом обманывают своих клиентов. «У „Kannam Chicken“ в группе был розыгрыш сета на двоих. Нужно было поставить лайк и подписаться на рассылку. Я выполнила все условия и выиграла. Под постом с итогами конкурса они попросили победителя оставить номер телефона для связи. Прошло уже 5 дней, мне никто не позвонил, хотя я сама пыталась с ними связаться через соцсети. Это обман заведения, никто ничего не дарит», — делится она. Исходя из комментариев, которые горожане оставляют под публикациями в официальной группе — это не единичный случай. Кафе еженедельно проводит розыгрыши, но призы до своих победителей не доходят. «Это развод чистой воды. Я тоже выиграла, но так никто со мной и не связался», — добавила Алена Степановна. «Это обман», — подтвердила Александра Токарева. Оператор корейской сети кафе «Kannam Chicken» пообещал передать запрос корреспондента официальным представителям. «К сожалению, на вопрос по поводу обмана клиентов в социальных сетях — вам пока ответить никто не может. Мы передадим информацию и с вами свяжутся, чтобы разъяснить ситуацию», — пообещали там.