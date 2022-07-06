В Тюмени три недели ищут пропавшую женщину. Фото

07 июля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Юлия Казак пропала три недели назад (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени пропала 39-летняя Казак Юлия. По информации поисковиков, женщина ушла из дома 14 июня и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Казак (Васюк) Юлия Станиславовна, 39 лет. Калининский АО, город Тюмень. 14 июня 2022 года вышла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении. Внешне худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, темные волосы. Также отмечается, что у нее карие глаза. Женщина была одета в серо-синюю спортивную кофту, черные джинсы и в белую водолазку. Любую информацию о местоположении Казак Юлии можно сообщить на номер 112 или связаться с инфоргом поиска Дарьей по телефону 8-950-491-35-42. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени пропала 39-летняя Казак Юлия. По информации поисковиков, женщина ушла из дома 14 июня и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Казак (Васюк) Юлия Станиславовна, 39 лет. Калининский АО, город Тюмень. 14 июня 2022 года вышла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении. Внешне худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, темные волосы. Также отмечается, что у нее карие глаза. Женщина была одета в серо-синюю спортивную кофту, черные джинсы и в белую водолазку. Любую информацию о местоположении Казак Юлии можно сообщить на номер 112 или связаться с инфоргом поиска Дарьей по телефону 8-950-491-35-42.