Экс-глава ЯНАО назвал СШХ самым важным проектом для ЯНАО

Дмитрий Кобылкин заявил что Дмитирий Артюхов плотно трудится над реализацией СШХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор ЯНАО и председатель комитета Госдумы РФ по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин назвал Северный широтный ход наиболее значимым проектом главы округа Дмитирия Артюхова. Об этом политик сообщил, отвечая на вопрос журналиста.

«Наиболее значимый проект — Северный широтный ход. Над ним Дмитрий Артюхов плотно трудится, и у меня абсолютная уверенность есть, что проект заработает, и по аналогии другие субъекты в своей портовой инфраструктуре будут развивать железнодорожную сеть, тем самым разогревая Севморпуть как зимнюю дорогу, чтобы лед не замерзал и 12 месяцев мы ходили», — передает слова Кобылкина «Ямал 1».

Как отметил экс-глава ЯНАО, данный проект является сложным в реализации. Однако было добавлено, что СШХ нужно быстрее начать, чтобы понять с какими проблемами столкнуться власти при его возведении.

Ранее экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин рассказал, что нынешний губернатор Ямала Дмитрий Артюхов для него, как младший брат. Как отметил экс-глава ЯНАО, выводы Артюхов делает сам.