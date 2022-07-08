08 июля 2022
07 июля 2022

В ЯНАО жители поспорили из-за грибов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Мнения разделились: кто-то успешно сходил на «тихую охоту», кто-то — нет Фото:

Жители ЯНАО поделились фотографиями грибов в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в группе «ЧП Ямал». В комментариях мнения пользователей разделились: одни публикуют фотографии собранного урожая, другие пишут, что ничего не нашли.

«А вот и первые трофеи. Грибочки пошли вдоль дороги Надым-Салехард. А вы уже ходили на тихую охоту?», — написал анонимный автор поста. «Ходили, вообще ничего похожего на гриб не встретили», — ответил Фандалис Галямов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Губкинского (ЯНАО) массово выкладывают фотографии урожая грибов. В основном ямальцам попадаются белые грибы.

Грибы вдоль дороги Надым-Салехард

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жители ЯНАО поделились фотографиями грибов в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в группе «ЧП Ямал». В комментариях мнения пользователей разделились: одни публикуют фотографии собранного урожая, другие пишут, что ничего не нашли. «А вот и первые трофеи. Грибочки пошли вдоль дороги Надым-Салехард. А вы уже ходили на тихую охоту?», — написал анонимный автор поста. «Ходили, вообще ничего похожего на гриб не встретили», — ответил Фандалис Галямов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Губкинского (ЯНАО) массово выкладывают фотографии урожая грибов. В основном ямальцам попадаются белые грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...