В ЯНАО жители поспорили из-за грибов

Мнения разделились: кто-то успешно сходил на «тихую охоту», кто-то — нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ЯНАО поделились фотографиями грибов в соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован в группе «ЧП Ямал». В комментариях мнения пользователей разделились: одни публикуют фотографии собранного урожая, другие пишут, что ничего не нашли.

«А вот и первые трофеи. Грибочки пошли вдоль дороги Надым-Салехард. А вы уже ходили на тихую охоту?», — написал анонимный автор поста. «Ходили, вообще ничего похожего на гриб не встретили», — ответил Фандалис Галямов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Губкинского (ЯНАО) массово выкладывают фотографии урожая грибов. В основном ямальцам попадаются белые грибы.

Грибы вдоль дороги Надым-Салехард «ЧП Ямал», «ВКонтакте»