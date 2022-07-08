Водитель не справился с управлением (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На дороге к поселку Ханымей (ЯНАО) водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги в болото. В аварии пострадали два человека, сообщила «Госавтоинспекция Ямала» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На 52 км подъездной дороге к п. Ханымей, водитель автомобиля „Мазда“, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП два пассажира получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло днем 8 июля. Всего за сутки в ЯНАО произошло 10 аварий.

Ранее URA.RU рассказывало, что три человека получили тяжелые травмы в ДТП под Ноябрьском. Авария случилась на 20 километре между городом и Вынгапуровским.

Водитель съехал с дороги «Госавтоинспекция Ямала», «ВКонтакте»