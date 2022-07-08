08 июля 2022
07 июля 2022

В ЯНАО иномарка вылетела с дороги в болото. Два человека пострадали. Фото

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Водитель не справился с управлением (архивное фото) Фото:

На дороге к поселку Ханымей (ЯНАО) водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги в болото. В аварии пострадали два человека, сообщила «Госавтоинспекция Ямала» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На 52 км подъездной дороге к п. Ханымей, водитель автомобиля „Мазда“, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП два пассажира получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло днем 8 июля. Всего за сутки в ЯНАО произошло 10 аварий.

Ранее URA.RU рассказывало, что три человека получили тяжелые травмы в ДТП под Ноябрьском. Авария случилась на 20 километре между городом и Вынгапуровским.

Водитель съехал с дороги

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На дороге к поселку Ханымей (ЯНАО) водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги в болото. В аварии пострадали два человека, сообщила «Госавтоинспекция Ямала» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На 52 км подъездной дороге к п. Ханымей, водитель автомобиля „Мазда“, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП два пассажира получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло днем 8 июля. Всего за сутки в ЯНАО произошло 10 аварий. Ранее URA.RU рассказывало, что три человека получили тяжелые травмы в ДТП под Ноябрьском. Авария случилась на 20 километре между городом и Вынгапуровским.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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