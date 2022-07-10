Лесобаза, по мнению тюменцев, является самым криминальным районом города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Лесобазе в Тюмени женщина кричит на детей и бросается угрозами. Очевидцы опубликовали видео инцидента в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Данный район жители города прозвали самым криминальным.

«На Лесобазе женщина, бегает за детьми. Кидает угрозы», написал анонимный автор поста.

Мнение комментаторов разделились. Кто-то не удивился происходящему. «Это Лесобаза, что вы хотели?», — написал пользователь с ником No No. «Там контингент весь такой с хриплым голосом алкаши, наркоманы», — высказался Азат Сафин. Большинство тюменцев обрадовались, что живут в других районах города. «Как хорошо, что я далеко от этого места живу», — прокомментировал Георгий Гудаури. Также в комментариях нашлись и те, кто считает, что по видео о ситуации судить сложно, может быть дети сами спровоцировали женщину.

Были ли вызваны на место происшествия правоохранительные органы неизвестно. Комментарий УМВД по Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что жилье в самом криминальном районе Тюмени оказалось наиболее востребованным. Также в текущем году популярностью пользуется недвижимость в районе Патрушева.