12 июля 2022

Финалист «Фабрики звезд» снял клип в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Клип он опубликовал в своих соцсетях. Фото:

Исполнитель хита «Твои батоны, они же булки» Михаил Гребенщиков посвятил свой новый хит Тюмени. Клип он опубликовал в своих социальных сетях.

«Вновь перелистну лист в календаре, мной ты не забыт город на Туре. Набережная гладь, красота церквей. Город как контраст, столько разных мест. На тебя всегда хочется смотреть и Сибирь меня сможет обогреть», — поет Гребенщиков.

В песне бывший участник «Фабрики Звезд» сравнивает тюменские зимы с фатой невест, а также заявляет, что не боится сибирских холодов. Агентство попыталось связаться с исполнителем, чтобы узнать у него, что же больше всего ему нравится в Тюмени. Комментарий ожидается.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Исполнитель хита «Твои батоны, они же булки» Михаил Гребенщиков посвятил свой новый хит Тюмени. Клип он опубликовал в своих социальных сетях. «Вновь перелистну лист в календаре, мной ты не забыт город на Туре. Набережная гладь, красота церквей. Город как контраст, столько разных мест. На тебя всегда хочется смотреть и Сибирь меня сможет обогреть», — поет Гребенщиков. В песне бывший участник «Фабрики Звезд» сравнивает тюменские зимы с фатой невест, а также заявляет, что не боится сибирских холодов. Агентство попыталось связаться с исполнителем, чтобы узнать у него, что же больше всего ему нравится в Тюмени. Комментарий ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...