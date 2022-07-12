Финалист «Фабрики звезд» снял клип в Тюмени

Клип он опубликовал в своих соцсетях.
Исполнитель хита «Твои батоны, они же булки» Михаил Гребенщиков посвятил свой новый хит Тюмени. Клип он опубликовал в своих социальных сетях.
«Вновь перелистну лист в календаре, мной ты не забыт город на Туре. Набережная гладь, красота церквей. Город как контраст, столько разных мест. На тебя всегда хочется смотреть и Сибирь меня сможет обогреть», — поет Гребенщиков.
В песне бывший участник «Фабрики Звезд» сравнивает тюменские зимы с фатой невест, а также заявляет, что не боится сибирских холодов. Агентство попыталось связаться с исполнителем, чтобы узнать у него, что же больше всего ему нравится в Тюмени. Комментарий ожидается.
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