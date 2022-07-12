К тюменскому драмтеатру согнали пожарные машины. Фото

13 июля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Возле Тюменского драматического театра жители города заметили большое количество пожарных машин. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что там пожар. «Что там с драмтеатром?» — поинтересовался анонимный автор поста. В комментариях жители города стали предполагать, для чего же там собралось столько пожарных. «Шоу пожарных», — написал Олег Самойлов. В МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожара нет. Такое количество машин объясняется тем, что в драмтеатре проводятся пожарно-тактические учения. Тюменцы заметили большое количество пожарных машин возле Тюменского Драматического театра Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Возле Тюменского драматического театра жители города заметили большое количество пожарных машин. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что там пожар. «Что там с драмтеатром?» — поинтересовался анонимный автор поста. В комментариях жители города стали предполагать, для чего же там собралось столько пожарных. «Шоу пожарных», — написал Олег Самойлов. В МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожара нет. Такое количество машин объясняется тем, что в драмтеатре проводятся пожарно-тактические учения.