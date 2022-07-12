Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар
Возле Тюменского драматического театра жители города заметили большое количество пожарных машин. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что там пожар.
«Что там с драмтеатром?» — поинтересовался анонимный автор поста. В комментариях жители города стали предполагать, для чего же там собралось столько пожарных. «Шоу пожарных», — написал Олег Самойлов.
В МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожара нет. Такое количество машин объясняется тем, что в драмтеатре проводятся пожарно-тактические учения.
Тюменцы заметили большое количество пожарных машин возле Тюменского Драматического театра
Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар
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