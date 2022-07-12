12 июля 2022

К тюменскому драмтеатру согнали пожарные машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень, тушение пожара, пожарные машины
Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар Фото:

Возле Тюменского драматического театра жители города заметили большое количество пожарных машин. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что там пожар.

«Что там с драмтеатром?» — поинтересовался анонимный автор поста. В комментариях жители города стали предполагать, для чего же там собралось столько пожарных. «Шоу пожарных», — написал Олег Самойлов.

В МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожара нет. Такое количество машин объясняется тем, что в драмтеатре проводятся пожарно-тактические учения.

Тюменцы заметили большое количество пожарных машин возле Тюменского Драматического театра
Тюменцы предполагают, что в здании драмтеатра пожар

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Возле Тюменского драматического театра жители города заметили большое количество пожарных машин. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что там пожар. «Что там с драмтеатром?» — поинтересовался анонимный автор поста. В комментариях жители города стали предполагать, для чего же там собралось столько пожарных. «Шоу пожарных», — написал Олег Самойлов. В МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожара нет. Такое количество машин объясняется тем, что в драмтеатре проводятся пожарно-тактические учения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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