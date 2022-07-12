12 июля 2022

Жители Нового Уренгоя самостоятельно ремонтируют дороги в городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд по вопросу ремонта улицы Мостостроителей. Курган, дорожное покрытие, асфальт, ремонт дороги, проспект мостостроителей
Местный житель нанял рабочих, которые ремонтируют ямы вместо дорожников Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) за собственные деньги нанял рабочих, которые вместо дорожников, ремонтируют ямы в городе. Как сообщил автор в соцсети «ВКонтакте», по указанным участкам невозможно было ездить.

«Вот, сегодня, 12 июля. На южной магистрали никак не могут нам сделать ямы дорожные. Поэтому пришлось нанять своих рабочих, заплатить деньги и забетонировать вот эти вот ямы, по которым невозможно ездить. И так по всему городу и с другой стороны будем также делать возле перекрестка, потому что это невозможно», — говорит автор записывая видео, которое опубликовал в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Водители под публикацией разделили мнение мужчины и выразили благодарность за такое решение. «Молодцы ребята, так держать! Можно вас попросить еще улицу Таежную от магазина „Спецодежды“ до озера „Молодежного“ отремонтировать», — написал Дмитрий Торопылин. Агентство направило запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ответ подготовят позже.

Ранее сообщалось, что мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Провал заделали в рамках гарантийных обязательств.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) за собственные деньги нанял рабочих, которые вместо дорожников, ремонтируют ямы в городе. Как сообщил автор в соцсети «ВКонтакте», по указанным участкам невозможно было ездить. «Вот, сегодня, 12 июля. На южной магистрали никак не могут нам сделать ямы дорожные. Поэтому пришлось нанять своих рабочих, заплатить деньги и забетонировать вот эти вот ямы, по которым невозможно ездить. И так по всему городу и с другой стороны будем также делать возле перекрестка, потому что это невозможно», — говорит автор записывая видео, которое опубликовал в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Водители под публикацией разделили мнение мужчины и выразили благодарность за такое решение. «Молодцы ребята, так держать! Можно вас попросить еще улицу Таежную от магазина „Спецодежды“ до озера „Молодежного“ отремонтировать», — написал Дмитрий Торопылин. Агентство направило запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ответ подготовят позже. Ранее сообщалось, что мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Провал заделали в рамках гарантийных обязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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