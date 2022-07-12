Местный житель нанял рабочих, которые ремонтируют ямы вместо дорожников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) за собственные деньги нанял рабочих, которые вместо дорожников, ремонтируют ямы в городе. Как сообщил автор в соцсети «ВКонтакте», по указанным участкам невозможно было ездить.

«Вот, сегодня, 12 июля. На южной магистрали никак не могут нам сделать ямы дорожные. Поэтому пришлось нанять своих рабочих, заплатить деньги и забетонировать вот эти вот ямы, по которым невозможно ездить. И так по всему городу и с другой стороны будем также делать возле перекрестка, потому что это невозможно», — говорит автор записывая видео, которое опубликовал в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Водители под публикацией разделили мнение мужчины и выразили благодарность за такое решение. «Молодцы ребята, так держать! Можно вас попросить еще улицу Таежную от магазина „Спецодежды“ до озера „Молодежного“ отремонтировать», — написал Дмитрий Торопылин. Агентство направило запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ответ подготовят позже.

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