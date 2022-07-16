16 июля 2022
15 июля 2022

Тюменцы не могут улететь в Анталью 17 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
Рейс в Турцию задержали на 17 часов Фото:

Рейс ТК-3973 из Тюмени в Анталью должен был вылететь в 2:40, но из-за сильного тумана ночью его задержали на 17 часов. Вылет в Турцию произойдет только в 19:30. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в 2:40, но рейс перенесли на 19:30. Прибывающий борт с тюменцами из Антальи прибудет с задержкой на 19 часов», — сообщили в пресс-службе аэропорта изданию «Тюменская область сегодня».

Ранее URA.RU писало, что из-за тумана в тюменском аэропорту Рощино не смогли приземлиться четыре самолета. Их перенаправили на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге.

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Рейс ТК-3973 из Тюмени в Анталью должен был вылететь в 2:40, но из-за сильного тумана ночью его задержали на 17 часов. Вылет в Турцию произойдет только в 19:30. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в 2:40, но рейс перенесли на 19:30. Прибывающий борт с тюменцами из Антальи прибудет с задержкой на 19 часов», — сообщили в пресс-службе аэропорта изданию «Тюменская область сегодня». Ранее URA.RU писало, что из-за тумана в тюменском аэропорту Рощино не смогли приземлиться четыре самолета. Их перенаправили на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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