В аэропорту Екатеринбурга сели самолеты, летевшие в Тюмень

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Они не смогли приземлиться в Тюмени из-за тумана и отправились в Екатеринбург Фото:

Из-за тумана в аэропорту Тюмени не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасной аэродром — в екатеринбургский аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс TK-3972 из Антальи, 5N-827 из Сочи, DP-591 из Петербурга и FV-6551 из Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово», — рассказали представители аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация аэропорта Кольцово без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Позднее выяснилось, что решение направить судна в Челябинск приняла служба ОРВД.

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Из-за тумана в аэропорту Тюмени не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасной аэродром — в екатеринбургский аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс TK-3972 из Антальи, 5N-827 из Сочи, DP-591 из Петербурга и FV-6551 из Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово», — рассказали представители аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что администрация аэропорта Кольцово без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Позднее выяснилось, что решение направить судна в Челябинск приняла служба ОРВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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