В аэропорту Екатеринбурга сели самолеты, летевшие в Тюмень

Из-за тумана в аэропорту Тюмени не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасной аэродром — в екатеринбургский аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.
«В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс TK-3972 из Антальи, 5N-827 из Сочи, DP-591 из Петербурга и FV-6551 из Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово», — рассказали представители аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация аэропорта Кольцово без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Позднее выяснилось, что решение направить судна в Челябинск приняла служба ОРВД.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Из-за тумана в аэропорту Тюмени не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасной аэродром — в екатеринбургский аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс TK-3972 из Антальи, 5N-827 из Сочи, DP-591 из Петербурга и FV-6551 из Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово», — рассказали представители аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что администрация аэропорта Кольцово без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Позднее выяснилось, что решение направить судна в Челябинск приняла служба ОРВД.