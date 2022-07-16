16 июля 2022
15 июля 2022

В Салехарде из-за байкеров произошло крупное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Причиной ДТП в Салехарде стало неожиданное торможение мотоциклиста (фото из архива) Фото:

В Салехарде участниками ДТП стали три мотоциклиста и внедорожник. По предварительным данным, причиной аварии стала неожиданная остановка одного из мотоциклистов, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«В Салехарде в ДТП попали три мотоцикла и внедорожник. По предварительной информации, один из байкеров затормозил при повороте направо», — сообщает «Ямал-медиа».

В результате аварии два мотоцикла оказались под внедорожником. В ДТП пострадало четыре человека, они доставлены в больницу. Причины аварии выясняются.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу УГИБДД УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало, что водитель мопеда погиб в ДТП при столкновении с автомобилем «Hyundai». Происшествие случилось на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский».

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В Салехарде участниками ДТП стали три мотоциклиста и внедорожник. По предварительным данным, причиной аварии стала неожиданная остановка одного из мотоциклистов, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». «В Салехарде в ДТП попали три мотоцикла и внедорожник. По предварительной информации, один из байкеров затормозил при повороте направо», — сообщает «Ямал-медиа». В результате аварии два мотоцикла оказались под внедорожником. В ДТП пострадало четыре человека, они доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу УГИБДД УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало, что водитель мопеда погиб в ДТП при столкновении с автомобилем «Hyundai». Происшествие случилось на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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