В Салехарде из-за байкеров произошло крупное ДТП

Причиной ДТП в Салехарде стало неожиданное торможение мотоциклиста (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде участниками ДТП стали три мотоциклиста и внедорожник. По предварительным данным, причиной аварии стала неожиданная остановка одного из мотоциклистов, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«В Салехарде в ДТП попали три мотоцикла и внедорожник. По предварительной информации, один из байкеров затормозил при повороте направо», — сообщает «Ямал-медиа».

В результате аварии два мотоцикла оказались под внедорожником. В ДТП пострадало четыре человека, они доставлены в больницу. Причины аварии выясняются.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу УГИБДД УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало, что водитель мопеда погиб в ДТП при столкновении с автомобилем «Hyundai». Происшествие случилось на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский».