17 июля 2022
16 июля 2022

В Тюмени подросток по шею провалился в яму с водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ливней двор затопило, и ребенок не заметил яму под водой (архивное фото) Фото:

Подросток провалился в яму в одном из дворов по улице Пермякова в Тюмени, уйдя по шею в воду. Об этом мать мальчика написала в социальной сети «ВКонтакте».

«Сын провалился по шею в яму, которую не видно под лужей, получив ссадины и ушибы. Улица Пермякова, дом 8, возле детской площадки. Родители, будьте бдительны. Информацию в администрацию города передала», — написала Юлия Петресова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В мэрии Тюмени прокомментировали произошедшее. По данным пресс-службы, под водой находилась открытая решетка ливневой канализации.

«В нее угодил ребенок, который посчитал, что может пройти лужу вброд. По сообщению управы, на данный момент вода с этой территории откачана, управляющая компания установила новую решетку», — сообщили в мэрии.

В городе продолжают устранять последствия обильных ливней, которые прошли в выходные: выпало более трети месячной нормы осадков. Специалисты не только откачивают воду с дорог и дворов, но и убирают поваленные ветром деревья.

Глубина ямы оказалась практически с рост ребенка
Фото:

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Подросток провалился в яму в одном из дворов по улице Пермякова в Тюмени, уйдя по шею в воду. Об этом мать мальчика написала в социальной сети «ВКонтакте». «Сын провалился по шею в яму, которую не видно под лужей, получив ссадины и ушибы. Улица Пермякова, дом 8, возле детской площадки. Родители, будьте бдительны. Информацию в администрацию города передала», — написала Юлия Петресова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии Тюмени прокомментировали произошедшее. По данным пресс-службы, под водой находилась открытая решетка ливневой канализации. «В нее угодил ребенок, который посчитал, что может пройти лужу вброд. По сообщению управы, на данный момент вода с этой территории откачана, управляющая компания установила новую решетку», — сообщили в мэрии. В городе продолжают устранять последствия обильных ливней, которые прошли в выходные: выпало более трети месячной нормы осадков. Специалисты не только откачивают воду с дорог и дворов, но и убирают поваленные ветром деревья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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