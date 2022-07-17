Подросток провалился в яму в одном из дворов по улице Пермякова в Тюмени, уйдя по шею в воду. Об этом мать мальчика написала в социальной сети «ВКонтакте».
«Сын провалился по шею в яму, которую не видно под лужей, получив ссадины и ушибы. Улица Пермякова, дом 8, возле детской площадки. Родители, будьте бдительны. Информацию в администрацию города передала», — написала Юлия Петресова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
В мэрии Тюмени прокомментировали произошедшее. По данным пресс-службы, под водой находилась открытая решетка ливневой канализации.
«В нее угодил ребенок, который посчитал, что может пройти лужу вброд. По сообщению управы, на данный момент вода с этой территории откачана, управляющая компания установила новую решетку», — сообщили в мэрии.
В городе продолжают устранять последствия обильных ливней, которые прошли в выходные: выпало более трети месячной нормы осадков. Специалисты не только откачивают воду с дорог и дворов, но и убирают поваленные ветром деревья.
Глубина ямы оказалась практически с рост ребенка
Фото: Юлия Петресова
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Подросток провалился в яму в одном из дворов по улице Пермякова в Тюмени, уйдя по шею в воду. Об этом мать мальчика написала в социальной сети «ВКонтакте». «Сын провалился по шею в яму, которую не видно под лужей, получив ссадины и ушибы. Улица Пермякова, дом 8, возле детской площадки. Родители, будьте бдительны. Информацию в администрацию города передала», — написала Юлия Петресова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии Тюмени прокомментировали произошедшее. По данным пресс-службы, под водой находилась открытая решетка ливневой канализации. «В нее угодил ребенок, который посчитал, что может пройти лужу вброд. По сообщению управы, на данный момент вода с этой территории откачана, управляющая компания установила новую решетку», — сообщили в мэрии. В городе продолжают устранять последствия обильных ливней, которые прошли в выходные: выпало более трети месячной нормы осадков. Специалисты не только откачивают воду с дорог и дворов, но и убирают поваленные ветром деревья.