Довыборы в Тюменской области пройдут 11 сентября 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» Тюменской области на довыборах в Тобольскую городскую думу будут представлять Илья Косенко и Станислав Томилов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СРЗП. Кроме этого, тюменские эсеры выставят своих кандидатов на дополнительных выборах в Ярковском, Нижнетавдинском, Ишимском и Вагайском районах.

«Для участия в дополнительных выборах депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 23 отобраны два кандидата: Косенко Илья Викторович и Томилов Станислав Владимирович», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Там добавили, что на довыборах в думу Покровского сельского поселения Ярковского района справедливороссов будет представлять Анастасия Шестакова, в думу Тюневского сельского поселения Нижнетавдинского района — Максим Сало. Последний также будет баллотироваться в думу Ишимского района, где компанию ему составит еще один кандидат от партии Даниил Сафронов. По одномандатному избирательному округу № 11 Ишима СРЗП будет представлять Александр Макаров. В списки кандидатов по одномандатным округам думы Вагайского района от тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» попали Алена Галашова, Рауза Хабибуллина и Абназыр Абназыров.

Ранее URA.RU писало о том, что на довыборах в Тюменскую областную думу произошла рокировка кандидатов от СРЗП. Вместо Дмитрия Качалко, который по семейным обстоятельствам не сможет принять участие избирательной кампании, эсеров представит Дмитрий Петров.

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