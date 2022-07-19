В Кургане раскрыли размер премий чиновникам депздрава

В суде назвали размер премии главе депздрава Курганской области в декабре 2019 года — 435 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области по итогам 2019 года получил премию в размере 435 тысяч рублей. Между остальными чиновниками ведомства было распределено более 1,4 млн рублей. Такие данные содержатся в решении Арбитражного суда Курганской области, который признал законными премии двум сотрудникам депздрава, против которых выступали представители регионального управления Федерального казначейства.

«Согласно расчетных листков государственным гражданским служащим и расчетно-платежной ведомости за декабрь 2019 общая сумма премии за особо важные и сложные задания за декабрь 2019 к выдаче составила 1 845 738,46 рублей. В том числе: государственным гражданским служащим 1 410 738,46 рублей, руководителю 435 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В целом в декабре 2019 года Курганская область получила более 96 млн рублей на выплаты премий за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти региона. Губернатор определил управленческие команды, деятельность которых способствовала достижению Курганской областью значений показателей эффективности деятельности, а также распределил деньги на премии: 69,9 млн рублей — региональным управленческим командам, 26,58 млн рублей —муниципальным управленческим командам.

Ранее стало известно, что на премии должностным лицам правительства Курганской области за достижение показателей эффективности в декабре 2019 года направили более 11,8 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей распределили между четырьмя чиновниками, оставшиеся 6,76 млн рублей — между 106 чиновниками.

Как ранее сообщало URA.RU, в июле Арбитражный суд Курганской области признал законными премии двум чиновникам депздрава. Региональное управление Федерального казначейства требовало вернуть деньги, более 150 тысяч рублей, в бюджет. В начале года аналогичное решение было принято в отношении семи сотрудников областного правительства. Суд признал премии им законными, несмотря на то, что некоторые из чиновников на момент поощрения проработали менее месяца.

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