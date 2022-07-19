Тюменский урожай оказался под угрозой из-за американских червей

20 июля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Американские черви способны уничтожить урожай картофеля и других пасленовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В почве трех районов Тюменской области обнаружен вредитель — круглый червь, золотистая картофельная нематода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора региона. Паразиты родом из Южной Америки убивают урожай картофеля, помидоров и баклажанов. «В лабораторию поступили образцы почвы, отобранные в Упоровском, Заводоуковском и Ишимском районах Тюменской области. Обнаружен карантинный вредный организм — золотистая картофельная нематода. Она является возбудителем глободероза картофеля — наиболее вредоносного заболевания картофеля на территории России, которым заражаются также томаты и баклажаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Согласно открытым данным, родиной нематоды является Южная Америка. Паразиты развиваются в корнях растений, сокращая количество и размер урожая, а иногда и вовсе уничтожая его. Переносятся нематоды из зараженного грунта водой, ветром и на предметах: круглые черви прилипают к ним и могут путешествовать на любые расстояния. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень из Китая вместе с семенами подсолнечника завезли опасного вредителя, угрожающего зерновым культурам. Жуков трогодермы пришлось травить газом. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В почве трех районов Тюменской области обнаружен вредитель — круглый червь, золотистая картофельная нематода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора региона. Паразиты родом из Южной Америки убивают урожай картофеля, помидоров и баклажанов. «В лабораторию поступили образцы почвы, отобранные в Упоровском, Заводоуковском и Ишимском районах Тюменской области. Обнаружен карантинный вредный организм — золотистая картофельная нематода. Она является возбудителем глободероза картофеля — наиболее вредоносного заболевания картофеля на территории России, которым заражаются также томаты и баклажаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Согласно открытым данным, родиной нематоды является Южная Америка. Паразиты развиваются в корнях растений, сокращая количество и размер урожая, а иногда и вовсе уничтожая его. Переносятся нематоды из зараженного грунта водой, ветром и на предметах: круглые черви прилипают к ним и могут путешествовать на любые расстояния. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень из Китая вместе с семенами подсолнечника завезли опасного вредителя, угрожающего зерновым культурам. Жуков трогодермы пришлось травить газом.