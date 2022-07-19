Природный пожар в ЯНАО угрожает месторождению и тундровикам

Спасатели из Салехарда, Надыма и Тарко-Сале помогут тушить пожары в Тазовском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники ГКУ «Ямалспас» примут участие в ликвидации лесных пожаров в районе Мессояхского месторождения. Как сообщил журналистам начальник Тазовского поисково-спасательного отряда Сергей Крюкович, в зоне действия уже находятся 50 спасателей из Тазовского района и 24 спасателя из Надыма и Тарко-Сале.

«Ситуация серьезная, большая площадь возгораний. Сейчас в зоне действия природных пожаров находятся 50 бойцов Тазовского поисково-спасательного отряда, 12 бойцов Надымского ПСО и еще столько спасателей из Тарко-Сале. Салехардские бойцы отправятся на тушение огня в районе Мессояхского месторождения», — рассказал Сергей Крюкович журналистам «Красного севера».

Было добавлено, что в зоне возгорания оказалось стойбище оленеводов, которые самостоятельно эвакуировались. Для борьбы в районе Восточно-Мессояхского месторождения прибыли 14 спасателей из Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГКУ «Ямалспас» примут участие в ликвидации лесных пожаров в Надымском районе. Для тушения возгораний на территории района были привлечены спасатели из Ноябрьска.