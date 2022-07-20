Чиновника, задолжавшего жителям ЯНАО миллионы, аппаратно усилили

Алексей Тарагупта вошел в состав совета по развитию предпринимательства в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель реготделения «Деловая Россия» и начальник госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта займет место в совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Салехарде. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Внести в состав Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в Салехарде изменение, включив в состав Совета представителя регионального отделения ООО „Деловая Россия“», — говорится в документе. В мэрии агентству сообщили, что место в совете займет Алексей Тарагупта, который также является руководителем объединения по экономическому развитию КМНС.

В администрации уточнили, что Алексея Тарагупта включили в совет после письма организации «Деловая Россия». «С целью реализации задач Совета на очередном его заседании на основании письма общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ принято решение о включении представителя регионального отделения Алексея Вячеславовича Тарагупта», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта пять лет скрывал долг в декларации о доходах. Прокуратура выяснила, что чиновник имеет пятимиллионный долг за строительство и передачу гражданам гаражей. За это его привлекли к дисциплинарной ответственности.