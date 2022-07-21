Застройщики ЯНАО опасаются строить коммерческую недвижимость

Основными причинами стали миграционные и логистические трудности в регионе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО нет большого спроса на покупку нового жилья, поэтому на рынке не так много жилья, которое выводят застройщики. Такую информацию URA.RU сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

«В ЯНАО большого платежеспособного спроса на покупку новостроек нет, в основном покупают люди, которые переселяются из ветхого жилья — поэтому застройщики не выводят на рынок большое количество объектов», — рассказал URA.RU руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Одной из основных причин Зайцев назвал особенности миграции населения. Многие жители уезжают из ЯНАО на пенсию или для учебы. Из-за чего покупают квартиры в других местах. Также эксперт отметил, что немалое влияние оказывают и логистические сложности. В регионе нет производственных баз и не хватает кадров, из-за чего приходится использовать привозные материалы, что значительно сказывается на цене жилья. В итоге застройщики не рискуют и строят ровно столько, сколько точно смогут продать.

Однако, по словам Сергея Зайцева, в последние годы количество новостроек постоянно растет, но делают их не для продажи. Например, под госзаказы или программы переселения.

Ранее URA.RU сообщало, где в ЯНАО самые дорогие и самые дешевые квартиры. Больше всего за покупку жилья придется платить жителям Нового Уренгоя. Самым экономичным в этом плане городом оказался Ноябрьск.