23 июля 2022
22 июля 2022
21 июля 2022

Жители Салехарда жалуются на провалившийся пол в туалете. «Человек провалился в канализацию»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, стела, город салехард
Жительница Салехарда обращалась в УК, но там ее отказали в ремонте Фото:

Жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. Пост был размещен в паблике «ВКонтакте» Подслушано в Салехарде.

«У нас в общежитие прогнил весь пол, туалет общественный, который находится в конце дома рухнул, фекалии по всему дому растеклись, пола нет. На днях человек провалился в эту канализацию, ели вытащили», — рассказывает анонимный автор поста.

По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию. Однако, в организации им отказали.

Ранее жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. В комментариях многие согласились с автором.

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Жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. Пост был размещен в паблике «ВКонтакте» Подслушано в Салехарде. «У нас в общежитие прогнил весь пол, туалет общественный, который находится в конце дома рухнул, фекалии по всему дому растеклись, пола нет. На днях человек провалился в эту канализацию, ели вытащили», — рассказывает анонимный автор поста. По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию. Однако, в организации им отказали. Ранее жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. В комментариях многие согласились с автором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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