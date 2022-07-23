Жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. Пост был размещен в паблике «ВКонтакте» Подслушано в Салехарде.
«У нас в общежитие прогнил весь пол, туалет общественный, который находится в конце дома рухнул, фекалии по всему дому растеклись, пола нет. На днях человек провалился в эту канализацию, ели вытащили», — рассказывает анонимный автор поста.
По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию. Однако, в организации им отказали.
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Жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. Пост был размещен в паблике «ВКонтакте» Подслушано в Салехарде. «У нас в общежитие прогнил весь пол, туалет общественный, который находится в конце дома рухнул, фекалии по всему дому растеклись, пола нет. На днях человек провалился в эту канализацию, ели вытащили», — рассказывает анонимный автор поста. По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию. Однако, в организации им отказали. Ранее жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. В комментариях многие согласились с автором.