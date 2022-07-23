Жительница Салехарда обращалась в УК, но там ее отказали в ремонте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. Пост был размещен в паблике «ВКонтакте» Подслушано в Салехарде.

«У нас в общежитие прогнил весь пол, туалет общественный, который находится в конце дома рухнул, фекалии по всему дому растеклись, пола нет. На днях человек провалился в эту канализацию, ели вытащили», — рассказывает анонимный автор поста.

По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию. Однако, в организации им отказали.

Ранее жительница Салехарда (ЯНАО) разместила анонимный пост, в котором жалуется на отсутствие общественных туалетов в городе. В комментариях многие согласились с автором.