Очевидцы рассказали, что вандалы своими криками не давали жильцам спать ночью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске вандалы разгромили двор и, по словам очевидцев, ударили женщину. Пост с видео был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«10 микрорайон, дом 13. С 23 часов вечера до часу ночи. Накинулись на прохожих, ударили женщину, сломали лавочку и оставили за собой ужасный срач. Полиция за два часа так и не приехала. Позор, товарищи. Просьбы быть тише или уйти игнорировали. Всем домом слушали этих пьяных героев», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тоболяки не удивлены тем, что сотрудники правоохранительных органов не отреагировали. «В Тобольске про полицию давным-давно можно забыть», — написала Екатерина Захарова. «Я считаю, давно поменять начальника полиции МВД по Тобольску и так же отдел дежурной части. Надо провести внеплановую проверку отдела полиции Тобольска», — предлагает Антон Надеин.

Как стало известно агентству, сообщение о происшествии поступило анонимно в единую диспетчерскую службу, после чего информация была передана в полицию. Но когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, вандалов уже не было. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента. Деяниям каждого будет дана правовая оценка», — передает пресс-служба МВД Тобольска.