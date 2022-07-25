У владельца сервисов доставки еды украли больше миллиона долларов

Грабитель вынес из дома Артура Зеленого миллион рублей наличкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У владельца сервисов доставки еды Артура Зеленого украли имущество на сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту кражи имущества и денег из сейфа в арендованных апартаментах в 1-м Красногвардейском проезде, дом 22, строение 1, Артура Зеленого возбуждено уголовное дело. Грабитель взорвал газом сейф и похитил часы Richard Miele за 800 тысяч долларов, Rolex Sky Dweller за 94,3 тысячи долларов, Hublot King Power за 50 тысяч долларов, Breguet Tradition за 100 тысяч долларов, две пары запонок Breguet за 1,2 млн рублей, авторучку Parker за 20 тысяч рублей», — пишет ТАСС.

Также из сумки Зеленого украли один млн рублей наличкой. Общая сумма ущерба составила 63 млн рублей. Правоохранительные органы начали розыск грабителя. Артур Зеленый — основатель ходдинга Performance Group. Он владеет сервисами доставки еды по подписке: Performance Food, Level Kitchen, My Food и Easy Meal.