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22 июля 2022

Работе паромов на главной переправе ЯНАО мешает ухудшение погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8
Усиливающийся ветер помешает переправе через Обь (фото из архива) Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На 25 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства «Дороги и транспорт в Ямала».

«Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Напоминаем, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 м/с», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) была временно остановлена из-за погодных условий. Паромная переправа тогда приостановила работу в связи с усилением ветра.

Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги периодически останавливает работу из-за неблагоприятной погоды. Паромы перестают ходить при усилении ветра или в условиях плохой видимости.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На 25 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства «Дороги и транспорт в Ямала». «Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Напоминаем, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 м/с», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) была временно остановлена из-за погодных условий. Паромная переправа тогда приостановила работу в связи с усилением ветра. Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги периодически останавливает работу из-за неблагоприятной погоды. Паромы перестают ходить при усилении ветра или в условиях плохой видимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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