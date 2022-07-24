Работе паромов на главной переправе ЯНАО мешает ухудшение погоды

Усиливающийся ветер помешает переправе через Обь (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На 25 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства «Дороги и транспорт в Ямала».

«Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Напоминаем, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 м/с», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) была временно остановлена из-за погодных условий. Паромная переправа тогда приостановила работу в связи с усилением ветра.

Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги периодически останавливает работу из-за неблагоприятной погоды. Паромы перестают ходить при усилении ветра или в условиях плохой видимости.