Прокуратура наказала главу тюменской филармонии за ЧП с детьми

26 июля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Во время концерта в филармонии пострадали17 детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Директор тюменской филармонии Александр Березин привлечен к дисциплинарной ответственности за ЧП с детьми на концерте 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Во время мероприятия посвященного Дню славянской письменности и культуры, юные воспитанники массово падали в обморок на сцене. «Тюменской филармонией не принято мер для обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия областного масштаба. Кроме того, проверка показала, что на уровне региона отсутствовал документ, регламентирующий проведение таких мероприятий с участием детей», — рассказали в ведомстве о результатах проверки. В итоге Березину был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, после предписания прокуратуры, департаментом культуры региона разработано положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Ранее агентство писало, что во время концерта около 150 детей почти час простояли под софитами на сцене — при этом их выступление было намечено под закрытие мероприятия. Многим несовершеннолетним стало плохо — по данным прокуратуры помощь потребовалась 17 юным исполнителям.

Директор тюменской филармонии Александр Березин привлечен к дисциплинарной ответственности за ЧП с детьми на концерте 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Во время мероприятия посвященного Дню славянской письменности и культуры, юные воспитанники массово падали в обморок на сцене. «Тюменской филармонией не принято мер для обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия областного масштаба. Кроме того, проверка показала, что на уровне региона отсутствовал документ, регламентирующий проведение таких мероприятий с участием детей», — рассказали в ведомстве о результатах проверки. В итоге Березину был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, после предписания прокуратуры, департаментом культуры региона разработано положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Ранее агентство писало, что во время концерта около 150 детей почти час простояли под софитами на сцене — при этом их выступление было намечено под закрытие мероприятия. Многим несовершеннолетним стало плохо — по данным прокуратуры помощь потребовалась 17 юным исполнителям.