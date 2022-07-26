Ученые ВШЭ допустили убыль населения РФ до 67 млн к концу века

Ученые ВШЭ ожидают уменьшения населения России Фото: Анна Майорова © URA.RU

При наихудшем развитии событий к концу XXI века население России может сократиться до 67 млн. К такому выводу пришли ученые Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В целом результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Эти значения определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет. Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией. Наиболее вероятный из 30 сценариев — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан», — передает РБК данные ученых.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблема демографического развития является основной для страны. Глава государства отмечал, что продолжительность жизни также сократилась. В Российской академии наук считают, что проблему демографии может решить миграционный прирост, сообщает «Национальная служба новостей».