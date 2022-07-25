На тюменском Avito продают газировку из Казахстана. Фото

26 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Стоимость воды дешевле, чем на прилавках магазинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продают газированные напитки компании Coca-Cola, привезенные из Казахстана. Соответствующее объявление было опубликовано на площадке Avito. Стоит отметить, что их цена почти в полтора раза меньше, чем на прилавках магазинах города. «Кока-кола, Фанта, Спрайт. Стоимость 50 рублей. Вся продукция с Казахстана, ни чем не отличается от российской», — говорится в объявлении о продаже газировки на Avito. Продавец также указал, что стоимость разнится в зависимости от объемов напитка. Так два литра газированной воды можно купить за 98 рублей, полтора литра за 83 рубля, литр за 60, а пол литра за 47 рублей. Напитки в стекле объемом 0,25 миллилитров стоят у продавца 47 рублей. Если покупатель решит приобрести газировку оптом от 10 упаковок, то стоимость напитков будет дешевле примерно на пять рублей. В то время газированные напитки под брендом Coca-Cola на прилавках магазинов Тюмени стоят почти в полтора раза дороже. В «Магните» стоимость почти литра (900 миллилитров) Coca-cola составляет 85 рублей, в магазине «Ашан» 71 рубль. Ранее URA.RU писало о том, что предприниматели из Тюмени придумали, как перехитрить компанию Coca-Cola. Магазины решили закупать продукцию в Казахстане, что сказалось на стоимости газированной воды. Ранее компания Coca-Cola заявила о том, что прекращает свою деятельность по производству и продаже напитков на территории России. Стоимость напитков Coca-Cola в магазине «Ашан» Стоимость напитков Coca-Cola в магазине «Магнит»

В Тюмени продают газированные напитки компании Coca-Cola, привезенные из Казахстана. Соответствующее объявление было опубликовано на площадке Avito. Стоит отметить, что их цена почти в полтора раза меньше, чем на прилавках магазинах города. «Кока-кола, Фанта, Спрайт. Стоимость 50 рублей. Вся продукция с Казахстана, ни чем не отличается от российской», — говорится в объявлении о продаже газировки на Avito. Продавец также указал, что стоимость разнится в зависимости от объемов напитка. Так два литра газированной воды можно купить за 98 рублей, полтора литра за 83 рубля, литр за 60, а пол литра за 47 рублей. Напитки в стекле объемом 0,25 миллилитров стоят у продавца 47 рублей. Если покупатель решит приобрести газировку оптом от 10 упаковок, то стоимость напитков будет дешевле примерно на пять рублей. В то время газированные напитки под брендом Coca-Cola на прилавках магазинов Тюмени стоят почти в полтора раза дороже. В «Магните» стоимость почти литра (900 миллилитров) Coca-cola составляет 85 рублей, в магазине «Ашан» 71 рубль. Ранее URA.RU писало о том, что предприниматели из Тюмени придумали, как перехитрить компанию Coca-Cola. Магазины решили закупать продукцию в Казахстане, что сказалось на стоимости газированной воды. Ранее компания Coca-Cola заявила о том, что прекращает свою деятельность по производству и продаже напитков на территории России.