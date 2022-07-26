26 июля 2022

Под Тюменью определят самого сильного на селе

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Соревнование пройдет в трех силовых видах спорта Фото:

В поселке Богандинский Тюменского района пройдет соревнование «Самый сильный на селе». Жители этого населенного пункта и гости фестиваля примут участие в трех видах спорта на территории спортивной школы № 2. О первом подобном событии рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

«Жители поселка Богандинский и гости фестиваля будут соревноваться в трех видах спорта — силовой экстрим, армрестлинг и перетягивание каната. Планируется, что в фестивале примут участие около 1000 человек <…> Событие состоится впервые и обещает стать зрелищным!» — сообщили в пресс-службе департамента. «Самый сильный на селе» также посетят 8-кратный чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Директор детско-юношеской спортивной школы № 2 Тюменского района Дмитрий Плотников также рассказал об определении места проведения соревнований. «Поселок Богандинский выбран не случайно, поскольку у нас хорошо развивается армрестлинг. Более того, нашим земляком является чемпион мира 2013 года, тренер-преподаватель спортивной школы Тюменского района Заур Саитов», — сообщил Плотников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени установили мировой рекорд по гиревому спорту. Курганский спортсмен Азамат Бектасов победил на турнире по силовому экстриму на кубок SIBEARIANFIT.

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В поселке Богандинский Тюменского района пройдет соревнование «Самый сильный на селе». Жители этого населенного пункта и гости фестиваля примут участие в трех видах спорта на территории спортивной школы № 2. О первом подобном событии рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. «Жители поселка Богандинский и гости фестиваля будут соревноваться в трех видах спорта — силовой экстрим, армрестлинг и перетягивание каната. Планируется, что в фестивале примут участие около 1000 человек <…> Событие состоится впервые и обещает стать зрелищным!» — сообщили в пресс-службе департамента. «Самый сильный на селе» также посетят 8-кратный чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Директор детско-юношеской спортивной школы № 2 Тюменского района Дмитрий Плотников также рассказал об определении места проведения соревнований. «Поселок Богандинский выбран не случайно, поскольку у нас хорошо развивается армрестлинг. Более того, нашим земляком является чемпион мира 2013 года, тренер-преподаватель спортивной школы Тюменского района Заур Саитов», — сообщил Плотников. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени установили мировой рекорд по гиревому спорту. Курганский спортсмен Азамат Бектасов победил на турнире по силовому экстриму на кубок SIBEARIANFIT.
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