Жители Нового Уренгоя жалуются на голубей, загадивших дворы домов

Жители домов призывают граждан не кормить птиц в жилой зоне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются, что из-за того, что граждане кормят голубей в окрестностях жилой зоны, птицы пометили все подоконники и придомовую территорию. Об этом сообщили жильцы дома в микрорайоне Оптимистов в мессенджере «Viber» в одной из домовых групп.

«Уважаемые жители мкр. Оптимистов, давайте прекратим кормить голубей в нашем дворе. Ужасно грязно, все загажено, крыша и подоконники загажены <…>. Выходите и просите прохожих не делать этого», — написала хозяйка одной из квартир в группе «ОПТИМИСТ».

Редакция обратилась за комментарием к УК «Оптимист», там рассказали, что зона, находящаяся между домами мкр. Оптимистов 2/2 и 2/1 не относится к прилегающей территории дома, и уборка данного места осуществляется муниципалитетом. «Территория скопления голубей муниципальная, и уборку должен осуществлять подрядчик, а подоконники относятся к собственности владельца квартиры, естественно убирать должны они», — рассказали в управляющей компании.

Корреспонденты URA.RU также обратились в администрацию города Новый Уренгой для выяснения данной ситуации. По поводу разрешения вопроса с территорией обитания птиц там сообщили, что передали рекомендации по уборке управляющей компании, обслуживающей эти дома. «Голуби — часть городской среды. К сожалению, не все граждане понимают, что птицы обосновываются у мест прикорма, а в данном случае именно люди способствуют скоплению голубей в жилых микрорайонах, что приводит к их загрязнению. В управляющую компанию передана рекомендация о необходимости усилить меры по очистке своих территорий», — ответили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, граждане возмутились анонимным сообщением в группе «Злой и добрый надымчанин», в котором рассказывается о подростках, убивающих голубей. Жители осудили молодежь.