В этом году было высажено 300 растений 100 сортов отечественной селекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Картофель, который в 2022 году ученые высадили на территории ЯНАО, начал всходить. Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, через несколько лет северная картошка может появиться на российском рынке.

«В этом году ученые высадили образцы 100 российских сортов растения, и все они дали всходы. Уже к 2025 году северную картошку планируют вывести на отечественный рынок», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что с 2021 года в Салехарде действует уникальный для страны проект — «Арктический банк здоровых сортов картофеля». Селекционеры выводят корнеплоды, которые устойчивы к вирусам, вредителям и разным заболеваниям. В этом году было высажено 300 растений 100 сортов отечественной селекции.

Ранее сообщалось, что на агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Первый урожай соберут ближе к осени.