08 августа 2022

ЯНАО обеспечит российский рынок картофелем. Видео

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, овощи, картофель, картошка, сельское хозяйство
В этом году было высажено 300 растений 100 сортов отечественной селекции Фото:

Картофель, который в 2022 году ученые высадили на территории ЯНАО, начал всходить. Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, через несколько лет северная картошка может появиться на российском рынке.

«В этом году ученые высадили образцы 100 российских сортов растения, и все они дали всходы. Уже к 2025 году северную картошку планируют вывести на отечественный рынок», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что с 2021 года в Салехарде действует уникальный для страны проект — «Арктический банк здоровых сортов картофеля». Селекционеры выводят корнеплоды, которые устойчивы к вирусам, вредителям и разным заболеваниям. В этом году было высажено 300 растений 100 сортов отечественной селекции.

Ранее сообщалось, что на агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Первый урожай соберут ближе к осени.

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Картофель, который в 2022 году ученые высадили на территории ЯНАО, начал всходить. Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, через несколько лет северная картошка может появиться на российском рынке. «В этом году ученые высадили образцы 100 российских сортов растения, и все они дали всходы. Уже к 2025 году северную картошку планируют вывести на отечественный рынок», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с 2021 года в Салехарде действует уникальный для страны проект — «Арктический банк здоровых сортов картофеля». Селекционеры выводят корнеплоды, которые устойчивы к вирусам, вредителям и разным заболеваниям. В этом году было высажено 300 растений 100 сортов отечественной селекции. Ранее сообщалось, что на агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Первый урожай соберут ближе к осени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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