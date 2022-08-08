Тюменцам рассказали, где выгодно купить продукты для свекольника

Выгоднее всего приобретать продукты для свекольника оказалось в Metro Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разница стоимости продуктов для традиционного летнего супа — свекольника — в тюменских магазинах составляет почти 45%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее приобрести все необходимые ингредиенты. Мониторим цены в «Магнит», «Лента», «Самокат» и Metro.

Классический список ингредиентов для свекольника включает в себя: свеклу, огурцы, укроп, зеленый лук, лимонный сок, сахар, соль, сметану или горчицу. Найти эти продукты можно в любом продуктовом магазине, разница будет лишь в цене. Так самая низкая стоимость набора для свекольника в Metro. Она составляет 457 рублей.

Далее идет магазин «Магнит» — здесь стоимость набора отличается не намного — 459 рублей.

Несколько выше цена продуктов для холодного супа из свеклы в сети магазинов «Лента». Там тот же список ингредиентов обойдется покупателю в 611 рублей.

Дороже всего приобретать набор для свекольника оказалось с помощью службы доставки «Самокат». Там минимальная стоимость продуктов для супа составляет 664 рубля, что на 45% выше цены аналогичных продуктов, купленных в Metro.

Ранее URA.RU писало о том, где в Тюмени дешевле всего приобрести продуктовый набор для приготовления окрошки.