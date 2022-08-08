08 августа 2022

Тюменцам рассказали, где выгодно купить продукты для свекольника

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодные супы. Екатеринбург, свекольник, холодный суп, еда
Выгоднее всего приобретать продукты для свекольника оказалось в Metro Фото:

Разница стоимости продуктов для традиционного летнего супа — свекольника — в тюменских магазинах составляет почти 45%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее приобрести все необходимые ингредиенты. Мониторим цены в «Магнит», «Лента», «Самокат» и Metro.

Классический список ингредиентов для свекольника включает в себя: свеклу, огурцы, укроп, зеленый лук, лимонный сок, сахар, соль, сметану или горчицу. Найти эти продукты можно в любом продуктовом магазине, разница будет лишь в цене. Так самая низкая стоимость набора для свекольника в Metro. Она составляет 457 рублей.

Далее идет магазин «Магнит» — здесь стоимость набора отличается не намного — 459 рублей.

Несколько выше цена продуктов для холодного супа из свеклы в сети магазинов «Лента». Там тот же список ингредиентов обойдется покупателю в 611 рублей.

Дороже всего приобретать набор для свекольника оказалось с помощью службы доставки «Самокат». Там минимальная стоимость продуктов для супа составляет 664 рубля, что на 45% выше цены аналогичных продуктов, купленных в Metro.

Ранее URA.RU писало о том, где в Тюмени дешевле всего приобрести продуктовый набор для приготовления окрошки.

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Разница стоимости продуктов для традиционного летнего супа — свекольника — в тюменских магазинах составляет почти 45%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее приобрести все необходимые ингредиенты. Мониторим цены в «Магнит», «Лента», «Самокат» и Metro. Классический список ингредиентов для свекольника включает в себя: свеклу, огурцы, укроп, зеленый лук, лимонный сок, сахар, соль, сметану или горчицу. Найти эти продукты можно в любом продуктовом магазине, разница будет лишь в цене. Так самая низкая стоимость набора для свекольника в Metro. Она составляет 457 рублей. Далее идет магазин «Магнит» — здесь стоимость набора отличается не намного — 459 рублей. Несколько выше цена продуктов для холодного супа из свеклы в сети магазинов «Лента». Там тот же список ингредиентов обойдется покупателю в 611 рублей. Дороже всего приобретать набор для свекольника оказалось с помощью службы доставки «Самокат». Там минимальная стоимость продуктов для супа составляет 664 рубля, что на 45% выше цены аналогичных продуктов, купленных в Metro. Ранее URA.RU писало о том, где в Тюмени дешевле всего приобрести продуктовый набор для приготовления окрошки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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