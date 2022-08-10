10 августа 2022

Управляющая компания месяц не возвращает деньги курганца за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
У курганца ошибочно списали более 20 000 рублей Фото:

У жителя Кургана по ошибке списали более 20 000 рублей на оплату одной коммунальной услуги. Он рассказал URA.RU, что уже месяц не может добиться от управляющей компании «Восток-Центр» возврата денег.

«Как всегда, оплатил услуги онлайн. На следующий месяц мне пришла квитанция, что я должен за ЖКХ 23 000 рублей. Пошел разбираться. Все мои 20 с лишним тысяч пошли на оплату одной графы — за обслуживание жилья. В „Восток-Центре“ сказали, что не могут мне выплатить деньги, так как у них арестованы счета», — рассказал мужчина.

Он отметил, что месяц назад направил заявление в компанию, но деньги так и не вернули. Сейчас, по его словам, с его счета ежемесячно автоматически списывают деньги за оплату только одной услуги. Остальные услуги ЖКХ мужчина с этого счета оплатить не может.

По указанным на сайте СБИС данным, в начале года по решению ФНС у предприятия из-за задолженности приостановили операции по счетам. В приемной ООО «Восток-Центр» URA.RU посоветовали позвонить на рабочий номер телефона руководителя компании Андрея Гневашева. По этому номеру корреспондент не смог дозвониться до Гневашева. Два дня никто не брал трубку.

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У жителя Кургана по ошибке списали более 20 000 рублей на оплату одной коммунальной услуги. Он рассказал URA.RU, что уже месяц не может добиться от управляющей компании «Восток-Центр» возврата денег. «Как всегда, оплатил услуги онлайн. На следующий месяц мне пришла квитанция, что я должен за ЖКХ 23 000 рублей. Пошел разбираться. Все мои 20 с лишним тысяч пошли на оплату одной графы — за обслуживание жилья. В „Восток-Центре“ сказали, что не могут мне выплатить деньги, так как у них арестованы счета», — рассказал мужчина. Он отметил, что месяц назад направил заявление в компанию, но деньги так и не вернули. Сейчас, по его словам, с его счета ежемесячно автоматически списывают деньги за оплату только одной услуги. Остальные услуги ЖКХ мужчина с этого счета оплатить не может. По указанным на сайте СБИС данным, в начале года по решению ФНС у предприятия из-за задолженности приостановили операции по счетам. В приемной ООО «Восток-Центр» URA.RU посоветовали позвонить на рабочий номер телефона руководителя компании Андрея Гневашева. По этому номеру корреспондент не смог дозвониться до Гневашева. Два дня никто не брал трубку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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