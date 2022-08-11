Сенатор Клишас обвинил Зеленского в ядерном терроризме

Украина занимается «ядерным терроризмом», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Киев занимается ядерным терроризмом не обладая ядерным оружием. Давайте теперь представим, что планам Зеленского удалось сбыться и они заполучили „грязную бомбу“. Режим Зеленского — реальная угроза глобальной безопасности», — написал Клишас в своем telegram-канале
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что «террористы Зеленского» продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», зафиксировано три прилета ракет в районе хранилища радиоактивных изотопов. В настоящее время какого-либо загрязнения нет, радиационный фон в норме. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали демилитаризация и денацификация страны.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»