Сенатор Клишас обвинил Зеленского в ядерном терроризме

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Клишас отметил, что режим Зеленского — реальная угроза безопасности Фото:

Украина занимается «ядерным терроризмом», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Киев занимается ядерным терроризмом не обладая ядерным оружием. Давайте теперь представим, что планам Зеленского удалось сбыться и они заполучили „грязную бомбу“. Режим Зеленского — реальная угроза глобальной безопасности», — написал Клишас в своем telegram-канале

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что «террористы Зеленского» продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», зафиксировано три прилета ракет в районе хранилища радиоактивных изотопов. В настоящее время какого-либо загрязнения нет, радиационный фон в норме. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали демилитаризация и денацификация страны.

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Украина занимается «ядерным терроризмом», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Киев занимается ядерным терроризмом не обладая ядерным оружием. Давайте теперь представим, что планам Зеленского удалось сбыться и они заполучили „грязную бомбу“. Режим Зеленского — реальная угроза глобальной безопасности», — написал Клишас в своем telegram-канале Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что «террористы Зеленского» продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», зафиксировано три прилета ракет в районе хранилища радиоактивных изотопов. В настоящее время какого-либо загрязнения нет, радиационный фон в норме. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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