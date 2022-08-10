В Тюменской области расстреляли двух мужчин

11 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Мужчина решил наказать обидчиков и выстрелил в них их охотничьего ружья Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU 41-летний житель Тюменской области выстрелил в двух односельчан из охотничьего ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. «По версии следствия, 19 июня 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района, после произошедшего ранее конфликта и драки с потерпевшими 1998 года рождения, решил отомстить обидчикам. Злоумышленник взял из дома охотничье ружье и, вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан», — передает пресс-служба ведомства. После выстрелов 41-летний житель Тюменского района скрылся с места происшествия, а ружье выбросил. В ходе следствия орудие преступления было найдено в котловане рядом с домом обвиняемого. Тюменец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). В результате пострадал 24-летний мужчина, он был госпитализирован. Сотрудниками правоохранительных органов собрано достаточно доказательств причастности мужчины к причинению тяжкого вреда здоровью односельчанина. Дело с обвинительным решением передано в суд. Ранее URA.RU писало о том, что житель Свердловской области зарезал тюменца ножом. Он нанес ему не менее 30 ударов.

41-летний житель Тюменской области выстрелил в двух односельчан из охотничьего ружья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. «По версии следствия, 19 июня 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района, после произошедшего ранее конфликта и драки с потерпевшими 1998 года рождения, решил отомстить обидчикам. Злоумышленник взял из дома охотничье ружье и, вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан», — передает пресс-служба ведомства. После выстрелов 41-летний житель Тюменского района скрылся с места происшествия, а ружье выбросил. В ходе следствия орудие преступления было найдено в котловане рядом с домом обвиняемого. Тюменец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). В результате пострадал 24-летний мужчина, он был госпитализирован. Сотрудниками правоохранительных органов собрано достаточно доказательств причастности мужчины к причинению тяжкого вреда здоровью односельчанина. Дело с обвинительным решением передано в суд. Ранее URA.RU писало о том, что житель Свердловской области зарезал тюменца ножом. Он нанес ему не менее 30 ударов.