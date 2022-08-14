Глава ЯНАО анонсировал строительство вокзала в Надыме

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с жителями Надыма. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут» анонсировал постройку вокзала в городе. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента строительства и жилищной политики региона.

«В логике Северного широтного хода в Надыме может быть построен железнодорожный вокзал. Это одна из основных тем в сфере строительства, которые поднимались на встрече с губернатором», — отмечается в канале.

Кроме того, в Кутопьюгане построят образовательный центр — школу с детским садом. Уже заключен контракт на проектно-изыскательские и строительные работы. Также в Надыме появится центр единоборств «Северный характер».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.