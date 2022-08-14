14 августа 2022

Глава ЯНАО анонсировал строительство вокзала в Надыме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с жителями Надыма. Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут» анонсировал постройку вокзала в городе. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента строительства и жилищной политики региона.

«В логике Северного широтного хода в Надыме может быть построен железнодорожный вокзал. Это одна из основных тем в сфере строительства, которые поднимались на встрече с губернатором», — отмечается в канале.

Кроме того, в Кутопьюгане построят образовательный центр — школу с детским садом. Уже заключен контракт на проектно-изыскательские и строительные работы. Также в Надыме появится центр единоборств «Северный характер».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут» анонсировал постройку вокзала в городе. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента строительства и жилищной политики региона. «В логике Северного широтного хода в Надыме может быть построен железнодорожный вокзал. Это одна из основных тем в сфере строительства, которые поднимались на встрече с губернатором», — отмечается в канале. Кроме того, в Кутопьюгане построят образовательный центр — школу с детским садом. Уже заключен контракт на проектно-изыскательские и строительные работы. Также в Надыме появится центр единоборств «Северный характер». Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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